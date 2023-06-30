حوادث اليوم: ضبط مواد مخدرة بمليوني جنيه وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا في عدد من محافظات الجمهورية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضبط مواد مخدرة بـ 2 مليون جنيه

في محافظة الإسماعيلية، تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 39 كيلو مخدرات مع 3 أشخاص في الإسماعيلية، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام رجال الشرطة في منطقة فايد بالإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده داخل مسكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول، وضبط شخصين في منطقة أبو صويربحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما - هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى أقسام الشرطة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، كما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و200 ألف جنيه.

تنفيذ 86 ألف حكم قضائي

وتواصلت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حيث تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 302 قضية مواد مخدرة بإجمالي 327 متهما، و201 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهما، كما تمّ ضبط 157 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 86611 حكما قضائيا.

وأسفرت جهود الحملات المكثفة التي يقوم رجال رجال الشرطة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 9 حوادث، و35 هاربا، وضبط 20 متهما بأعمال البلطجة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات المرور تحرر 92 ألف مخالفة مرورية

أما عن الحملات المرورية، فقد تمكنت الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 92316 مخالفة مرورية متنوعة، 24950 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتحرير 1169 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات لشروط التراخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.