إحالة تشكيل عصابي لسرقة أغطية اللوحات الكهربائية بمصر القديمة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي لاتهامهما بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية، في منطقة مصر القديمة بعد نزعها من مكانها للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد اكتشافه سرقة غطاء لوحة كهرباء خاص بالعقار محل سكنه.

سرقة اللوحات الكهربائية

وبعد الفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية قاما بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية بعد نزعها من مكانها مستخدمين في ذلك إحدى السيارات.

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما، وارتكبا 6 وقائع سرقة أخرى بذات الطريقة، وأنهما باعا متحصلات نشاطهما الإجرامي لعميليهما، أحدهما صاحب مخزن خردة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

العقوبة المتوقعة

وقال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محفوظ» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».