«مياه سوهاج» تنفذ برامج تدريبية للعاملين لحمايتهم من المخاطر أثناء العمل

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عددًا من الدورات التدريبية للعاملين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بمجال الكلور أيضًا؛ لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل وبمركز تدريب السلامة والصحة المهنية.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية؛ وفقا لظروف وقواعد العمل وبالأسلوب الأمثل لتقليل حجم الحوادث والاصابات في مواقع العمل.

عقد دورات تدريبية على تسريب الكلور

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يتم عقد دورات تدريبية للعاملين على كيفية التعامل الأمن بالأماكن المغلقة، وتسريب الكلور والحريق، وكذلك القيام بالإسعافات الأولية في حالة حدوث أي إصابات، مؤكدًا أن الهدف من تلك البرامج التدريبية العملية، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء العمل؛ ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.