«البترول» تفتتح محطة وقود متكاملة بالإسكندرية: مستمرون في زيادة منافذ التموين بالغاز

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، محطة الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات الأخرى غازتك/ إيني بالكيلو 38 بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الوزير، الاستمرار في زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعي، لمواكبة النمو في الاعتماد عليه كوقود، ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلي، حيث تتوافر له العديد من المميزات، منها أنّه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.

ولفت الملا، إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركتي غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول، إلى جانب شركات القطاع الخاص، لتنفيذ خطة الانتشار السريع لمنافذ التموين بالغاز الطبيعي كوقود، مشيرا إلى تمتع الشركتين بخبرة واسعة اكتسبتاها من التاريخ العريق لتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلي، ووجود شريكين متميزين لهما وهما إيني الإيطالية وبي بي البريطانية.

وأكد وزير البترول، أهمية البناء على ما تحقق من طفرات في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، حيث أضفت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز، خاصة توجيه خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز كوقود، زخما واسعا لما قدمته استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، التي استهدفت منذ إطلاقها عام 2016 زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية التي تتوافر حاليا بتوزيع جغرافي وانتشار متميز لمحطات التموين بالغاز على الطرق والمحاور المهمة بالمحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف الملا أنّ الاستراتيجية تراعي تطوير محطات التموين بالوقود باستمرار وتعمل على زيادة أعداد محطات الخدمات المتكاملة، وروعي فيها أن تقدم كذلك زيوت متخصصة بمواصفات عالمية لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كوقود، كما أشار إلى وجود عدد من الحلول الابتكارية لخدمة أهداف التوسع في تحويل السيارات العاملة بالغاز، ومنها محطة التموين المتنقلة ومركز التحويل المتنقل والتيسيرات التي تقدم للمواطنين فيما يخص إجراءات التحويل وتقسيط التكلفة.

وشدد وزير البترول، على الأهمية التي تحظى بها محافظة الإسكندرية والتي تضم نحو 45% من الأنشطة البترولية، بين مجمعات بتروكيماويات ومصافي تكرير ومواني بترولية وغيرها، ودعم أهداف المحافظة في خفض الانبعاثات، كما أثنى على دور غاز مصر في الإسراع بإقامة المحطات وتعظيمها للمكون المحلي بها.

وأوضح الوزير، أنّ المحطة المتكاملة بالكيلو 38 أصبحت واجهة تليق بالمستوى المتميز الذي يقدمه قطاع البترول في جميع المجالات، وتضاف إلى مساهماته القيمة بمحافظة الإسكندرية، معربا عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وما تحققه من مساهمة قوية في الحفاظ على البيئة وما توفره من دعم لمحور مروري مهم وهو طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

واستمع الحضور إلى عرض توضيحي، من المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، أشار فيه إلى أنّ افتتاح وتشغيل المحطة المتكاملة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير خدمات تموين الوقود، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، بهدف تطوير وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات المختلفة.

وتبلغ قدرة تشغيل محطة الكيلو 38 للغاز الطبيعى 1600 متر مكعب فى الساعة بطاقة تموين نحو 2000 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، وتتميز المحطة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة فى منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان حيث أن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيدا عن الشحن، ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها في أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، وفقا لمستهدفات تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي، ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وبتشغيل المحطة يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة لشركة غازتك إلى 335 محطة تنتشر فى 25 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات بمصر.

وتقدم المحطة المتكاملة، خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 - بنزين 95 - السولار) للجمهور من خلال 12 نقطة تموين بنزين و4 نقاط تموين سولار فضلا عن الخدمات الأخرى وفقا لاتفاقية الشراكة بين شركتي غازتك وإينى الإيطالية شريك غازتك، لإنشاء محطات نموذجية للتموين بالوقود السائل تحمل علامة إينى العالمية في مختلف المدن والمحافظات بمصر، ويتم تشغيلها من خلال شركة غازتك طبقا لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إيني العالمية.

وتوفر المحطة خدمات زيوت إيني العالمية، والتي حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها بمصر، طبقا لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وكذلك احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتعد المحطة ثاني محطة متكاملة بين غازتك وإيني يتم افتتاحها وتشغيلها في محافظة الإسكندرية، ضمن 12 محطة في محافظات «دمياط - القاهرة - الغربية - أسيوط – سوهاج – قنا – بني سويف - الإسماعيلية»، وسيتم خلال العام الحالي افتتاح وتشغيل عدد آخر من هذه النوعية الحديثة من المحطات في عدد من المدن والمحافظات.

ومن خلال مراكز التحويل التابعة لشركة غازتك على مستوى الجمهورية، تم تحويل ما يزيد على 233 ألف سيار، ما يمثل أعلى حصة سوقية في سوق التحويل بين جميع الشركات العاملة في مصر، وتستهدف الشركة تنفيذ خطة طموحة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي والمحطات المتكاملة بجميع المحافظات، ضمن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات.

حضر الجولة، الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ونائبه للتخطيط والمشروعات، المهندس أحمد محمود، والمهندس أيمن عبدالبديع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، ومحمود أبواليزيد، ممثل شركة أيوك، وباولو رونديني، العضو المنتدب بشركة غازتك ممثلا لشركة إيني.