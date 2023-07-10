مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث بالمنوفية.. «الفرح تحول إلى عزاء»

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية، مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير على طريق كمشوش منوف، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع وإصابة 3 في حادث بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين وقوع حادث على طريق قرية كمشوش منوف، أثناء توجه 3 شباب إلى حفل زفاف شقيقة أحد المصابين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم الدقع بسيارات إسعاف ونقل المصابين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تشيع جثمان الشاب المتوفى وسط حزن الأهالي

وشيع أهالي منوف جثمان الشاب المتوفى في مسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد، بعد تصريح جهلت التحقيق بدفن الجثة، وسط حالة من الصدمة والذهول بعد أن تحول الفرح إلى عزاء كبير.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث علي طريق كمشوف بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.