نصائح «الأرصاد» للمصطافين بعد ارتفاع الأمواج: السباحة بالقرب من الشاطئ

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم على الشواطىء والمدن الساحلية، بعد تحذير الهيئة للمصطافين من الأمواج المرتفعة، قائلة إن الشعور بالحرارة مع وجود نشاط كبير للرياح أمر طبيعي، لأنه رغم أن درجات الحرارة طبيعية في هذه الآونة إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعلنا نشعر بالحرارة.

الأرصاد: رطوبة 90% وسرعات رياح من 50 إلى 60

وأضافت لـ«الوطن»، أن سبب نسبة الرطوبة الكبيرة التي تصل إلى 90% على بعض المناطق أن معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط مع منخفض الهند الموسمي، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وترتفع بسببه نسب الرطوبة وتزيد الحرارة 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

كما أشارت إلى أن هناك ارتفاع لسرعات الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي لارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية خاصةً في بلطيم ودمياط والإسكندرية ومطروح، وهناك خطورة على المصيفين من نزول البحر، فكلما تعمق الشخص داخل البحر كانت الخطورة أكبر.

الأرصاد للمصطافين: لا تنزلوا الحر وقت الظهيرة واسبحوا بالقرب من الشاطىء

ووجهت عضو المركز الإعلامي للهيئة نصائح للمصيفين عقب التوقعات بارتفاع الأمواج 3 أمتار، بتجنب نزول البحر لأنه يسبب خطرا كبيرا، مع إمكانية السباحة بالقرب من الشاطىء لأنه كلما تعمقنا للداخل زاد ارتفاع الأمواج، وأيضا تجنب نزول البحر في فترة الظهيرة، كونها تسجل أعلى درجات حرارة، ويمكن السباحة قبل سطوع الشمس صباحا أو بعدها عصرا، وحال الاضطرار للنزول للشارع في هذا الوقت أن يرتدي قبعة أو مظلة.

كما نصحت الصيادين بأن يأخذوا حذرهم لأن شدة الرياح وارتفاع الموج تؤدي لحالة من اضطراب الملاحة البحرية، وتستمر من اليوم وطوال الـ48 ساعة المقبلة يومي الأحد والاثنين.