موجة حر شديدة تهدد أكثر من 50 مليون أمريكي

تتجه مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية إلى تحطيم الرقم القياسي في ارتفاع الحرار ة والتي تجاوزت 44 درجة مئوية، لمدة 18 يومًا متتاليًا، حيث تشكلت قبة حرارية فوق الصحراء جنوب غرب المدينة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة توسان، بالقرب من فينيكس في أريزونا، بعد ظهر أمس، وضع أعضاء مجموعة إغاثية تدعى Gator-Aid، أكياسا من الثلج، يزن الواحد منها 7 أرطال على أرصفة الشوارع، وحملوا المئات من زجاجات المياه الباردة، لتوزيعها على المارة في هذا الطقس.

مجموعة إغاثية توزع المشروبات والمياه المثلجة

وعلى مدار الشهر الماضي، كانت المجموعة الإغاثية تحضر المشروبات إلى وسط مدينة توسان، وتوزعها على المحتاجين كل يوم أحد، وقال أحد المتطوعين: «يمكنك أن ترى حجم احتياج الناس لتلك المساعدات، إنه لأمر رائع أن تخفف عنهم».

وتابع تقرير نيويورك تايمز أنه في غضون 40 دقيقة، لم يتبق سوى 4 زجاجات من الماء البارد، ولكن بعد ساعات قليلة، عاد المتطوعون بإمدادات جديدة، في حين كانت أن إدارة الإسعاف في توسان كانت تعالج رجلاً يعاني مرضا بسبب الحرارة الشديدة، وقام المسعفون بتغطيته بمناشف مبللة ووضعوه في سيارة إسعاف.

استمرار موجات الحر

وأضاف التقرير أن سكان جنوب وغرب الولايات المتحدة، كانوا يسعون جاهدين إلى اغتنام فرض الراحة بعيدا عن حرارة الشوارع خلال الأسبوع الماضي، وهي مهمة قد تصبح أكثر صعوبة، مع اجتياح موجة حارة الجنوب الغربي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن موجة الحر الناتجة عن ما يسمى بـ«القبة الحرارية» ذات الضغط العالي، ثابتة الآن فوق الصحراء الجنوبية الغربية، ويقدر الخبراء أن أكثر من 50 مليون شخص في الولايات المتحدة يعيشون في مناطق يتوقع فيها ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير.