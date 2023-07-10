استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس بعد عودته من خلوة العلاج

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استئناف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة اجتماع الأربعاء، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يوليو، بالتزامن مع عيد الرسل، بعد عودته من خلوة علاجه.

استئناف اجتماع البابا

وصرح المتحدث باسم الكنيسة القمص موسى إبراهيم، في بيان له، بأنَه من المقرر أن يلقي البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

عودة البابا تواضروس بعد تعافيه

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ شهر.

واستقبل الآباء المطارنة والأساقفة قداسة البابا بحفاوة بالغة، إذ كانوا في انتظار قداسته في الساحة الخارجية للمقر البابوي، وتوجهوا معًا إلى صالون الاستقبال الرئيسي بالمقر.

تحدث البابا عن الحالة المرضية التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنَّها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة، والتي عاد قداسته بعدها ليبدأ مباشرةً جلسات المجمع المقدس، التي تخللتها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع لعرض وبحث العديد من الموضوعات الرعوية.