سامح عيد: حكمة البابا تواضروس حالت دون انزلاق مصر لحرب أهلية على يد الإخوان

قال سامح عيد، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من خراب كبير وذلك لأن تنظيم الإخوان حاول بث الفرقة بين أبناء الشعب المصري خاصة من ناحية العقيدة، ورغم ذلك باءت محاولاته بالفشل لأن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

وأضاف عيد خلال تصريحات «الوطن»، بأن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية مبنية على العنف والتفرقة بين المسلمين والمسحيين في مصر: «لولا حكمة وشجاعة البابا تواضروس الثاني لشهدت مصر حربا أهلية كفيلة أن تنهي على المنطقة العربية بأكملها وليس مصر فقط».

ثورة 30 يونيو قضت على الإخوان

وأوضح عيد بأن الأيديولوجيا الفكرية لجماعة الإخوان الإرهابية هي نفسها الخاصة بالجماعات الإرهابية التي انتشرت خلال السنوات الماضية، مثل داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، موضحا أن تنظيم الإخوان سيتحول إلى جزء من التاريخ بعد 20 عاما من الآن وذلك لأن الجماعة عانت وما زالت تعاني من انقسامات شديدة من بعد نجاح ثورة 30 يونيو والتي قضت عليهم بشكل كبير.