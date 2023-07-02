البابا تواضروس يعود للمقر البابوي بعد خلوة علاج من العصب السابع

عاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد خلوة علاج من العصب السابع.

الأنبا رافائيل: نشكر الله على عودة البابا للمقر البابوي

وهنأ الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، البابا تواضروس الثاني بعودته إلى الكاتدرائية المرقسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «نشكر الله على عودة البابا بالسلامة للمقر البابوي بالعباسية بعد خلوة علاج واستجمام.. الرب يحفظ حياتكم سنين عدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة».

وأوضح البابا تواضروس ظروف حالته الصحية خلال رسالة وجهها للأقباط من خلال مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقال فيها «يبدو أن شهر مايو الماضي كان مزدحما بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات، وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى مصر، واجتماعات المجمع المقدس، واللجان المجمعية، هذا بالطبع بجوار زيارتنا إلى الفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت من برنامج مكثف، ومع حرارة الجو، واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات الإجهاد الشديد.. التهب عندي العصب السابع بالوجه، ودائما الأطباء يقولون عن السبب إنه stress and no rest مما استدعى فحصا طبيا، وعلاجا دوائيًا، وعلاجا طبيعيًا بجلسات يومية، مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم في صوم الرسل، في خلوة تامة أرجو ألا تطول».

البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية

وكان البابا تواضروس قد تعرض لوعكة صحية طارئة خلال صلاة قداس عيد حلول الروح القدس في كنج ماريوط، وأجريت له فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة خلوة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وأجل البابا تواضروس، أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.