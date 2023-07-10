العثور على جثة عامل في ظروف غامضة بالقرب من منزله بالمنوفية 

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، عثور أهالي قرية كمشوش، على جثة عامل رخام أمام منزله في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة عملها.

تفاصيل وفاة عامل رخام في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن المتوفى عامل يدعى «ا.ش» ويبلغ من العمر 40 سنة، وتشير التحقيقات الأولية إلى إمكانية وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق، والتحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

ووجه مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، والقبض على المتهمين في هذه الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالواقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى خطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بعثور أهالى قرية كمشوش دائرة المركز، على جثة عامل رخام بالقرب من منزله فى ظل ظروف غامضة، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف غموض الواقعة.