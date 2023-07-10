إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية في المنوفية خلال يومين

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال يومين، منذ انطلاق أعمال المرحلة الثالثة بالموجة 21 بمختلف جهات الولاية بالمحافظة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت خلال اليوم الأول والثاني من المرحلة الثالثة بالموجة من إزالة حالتين تعد على أراضي أملاك الدولة مبان بمساحة 105 أمتار، و13 حالة على أملاك خاصة زراعة بمساحة إجمالية 861 مترا مربعا، و3 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 270 مترا مربعا، و5 حالات بناء بدون ترخيص بمساحة 293 مترا مربعا.

رصد أي تعديات جديدة

وشدد المحافظ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي حالات تعد جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفوري، مع حالات الإبلاغ عن أي تعديات جديدة.