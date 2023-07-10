أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، جدول امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام للدور الثاني، وكذلك الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول، وتبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية «عام»، يوم السبت 15 يوليو الجاري، بجميع مدارس محافظة الإسكندرية.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الإسكندرية 2023

وقالت نجلاء سليم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه تم إعداد جداول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، على النحو التالي:

- السبت 2023/7/15: المادة اللغة العربية 9 إلى 12.

- الأحد 2023/7/16: الكيمياء من 9 إلى 10.30 وحاسب آلي من 11 إلى 12.

- الإثنين 2023/7/17: الجغرافيا 9 إلى 10.30.

- الثلاثاء 2023/7/18: اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10.30، التاريخ من 11 إلى 12.30

- الأربعاء 2023/7/19: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11.30 وتكنولوجيا «س.ز.إدارة» من 12 إلى 1.

- السبت 20:237/7/22 الفيزياء من 9 إلى 10.30 وتربية عسكرية من11 إلى 12.

- الأحد 2023/7/23: الفلسفة والمنطق من 9 إلى 10.30 وتربية دينية من 11 إلى 12.30.

- الإثنين 2023/7/24: الرياضيات من 9 إلى 12.

- الثلاثاء 2023/7/25: الأحياء من 9 إلى 10.30، وتربية وطنية من 11 إلى 12.

يعقد الامتحان التكميلى للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب المواد السابقة.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الإسكندرية 2023

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام، جاء على النحو التالي:

- السبت 2023/7/15: المادة اللغة العربية 9 إلى 12.

- الأحد 2023/7/16: تطبيقات الرياضيات من 9 إلى 11.30 «علمي»، والجغرافيا من 9 إلى 11 «أدبي»، وتربية دينية من 12 إلى 1 «عام»

- الإثنين 2023/7/17: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12 «عام ».

- الثلاثاء 2023/7/18: جبر وتفاضل وحساب مثلثات من9 إلى 12 «عام».

- الأربعاء 2023/7/19 الفيزياء من 9 إلى 11 «علمي»، التاريخ من 9 إلى 11 أدبي، المواطنة وحقوق الإنسان من 11.30 إلى 1 «عام».

- السبت 20237/7/22 اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 11.30 «عام»، وتربية عسكرية من 11 إلى 12 «عام».

- الأحد 2023/7/23 الأحياء من 9 إلى 11«علمي»، والفلسفة والمنطق من 9 إلى 11 أدبي، وتكنولوجيا «س.ز.إدارة» من 11.30 إلى 1 «عام».

- الإثنين 2023/7/24 الكيمياء من 9 إلى 11 «علمي»، وعلم النفس والاجتماع 9 إلى 11 «أدبي»، وحاسب آلي من 11.30 إلى 1 «عام».