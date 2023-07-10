كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الجيزة 2023، مشيرا إلى أنّ الامتحان سيكون إلكترونيا وموحدا على مستوى الإدارة، على أن يتم وضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة في كل إدارة.

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، المواصفات الفنية لامتحانات صفوف النقل بالثانوي الدور الثاني 2023، حيث يتضمن الامتحان أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الجيزة 2023

وترصد السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الجيزة 2023، المقرر أن يبدأ منتصف شهر يوليو، ويستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في الجيزة

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادتي الرياضيات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الأربعاء 19 يوليو 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة.

- يوم الخميس 20 يوليو 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتربية الوطنية.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتربية المهنية.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي في الجيزة

- يوم السبت 15 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأثنين 17 يوليو 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات والتربية المهنية.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: الكيمياء وعلم النفس والاجتماع والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء19 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء.

- يوم الخميس 20 يوليو 2023: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.