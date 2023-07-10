جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الإعدادي ببني سويف.. تبدأ 22 يوليو

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والتي تنطلق 22 يوليو الجاري، وتنتهي في 26 من الشهر ذاته، وسط التوجيه بتنفيذ عدة إجراءات تضمن توفير الراحة للطلاب داخل اللجان.

جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني بمحافظة بني سويف 2023

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الدور الثاني 2023 في بني سويف:

السبت 22 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 22 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد23 يوليو 2023: الجبر

الأحد23 يوليو 2023: التربية الدينية

الأثنين 24 يوليو 2023: العلوم

الأثنين 24 يوليو 2023: الهندسة

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية

الثلاثاء 25 يوليو 2023: التربية الفنية

الأربعاء 26 يوليو 2023: الدراسات الإجتماعية

الأربعاء 26 يوليو 2023: التربية الرياضية " خاص بالمدارس الرياضية"

ثانيًا.. جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الدور الثاني 2023 في بني سويف

السبت 22 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 22 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد23 يوليو 2023: الجبر

الأحد23 يوليو 2023: التربية الدينية

الأثنين 24 يوليو 2023: العلوم

الأثنين 24 يوليو 2023: الهندسة

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية

الثلاثاء 25 يوليو 2023: التربية الفنية

الأربعاء 26 يوليو 2023: الدراسات الإجتماعية

الأربعاء 26 يوليو 2023: التربية الرياضية «خاص بالمدارس الرياضية».

استعدادات امتحانات الدور الثاني في بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.