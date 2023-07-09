جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى توزيع أرقام جلوس طلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، إلى جميع الإدارات التعليمية على نطاق المحافظة، إذ تبدأ الامتحانات السبت المقبل، وتنتهي23 يوليو الجاري.

توزيع أرقام جلوس طلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني في كفر الشيخ، كالتالي:

- السبت، 15 يوليو، امتحان مادة اللغة العربية، يبدأ من الساعة الـ9 حتى 12.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة رياضيات، من الساعة الـ9 حتى الثانية عشر.

- يوم الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء، والتي تبدأ من الساعة الـ9 حتى الثانية عشر.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو: مادة الأحياء من الساعة الـ9 حتى 10:30، ومادة التاريخ من الساعة الـ11 حتى الثانية عشر ونصف.

- يوم الأربعاء، 19 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة الـ9 وحتى العاشرة ونصف، مادة الفلسفة والمنطق، والتي تبدأ من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف.

- يوم السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تبدأ من الساعة الـ9 وحتى الحادية عشر ونصف.

- يوم الأحد 23 يوليو: امتحان مادة الفيزياء، والتي تبدأ من الساعة الـ9 وحتى العاشرة ونصف.

عدد الإدارات التعليمية في كفر الشيخ

يذكر أن توزيع أرقام جلوس طلاب امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، شمل التوزيع على عدد 13 إدارة تعليمية على مستوى محافظة كفر الشيخ، بينما استعدت مديرية التربية والتعليم لعقد الامتحانات.