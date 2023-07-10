أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في القاهرة 2023، والتي تبدأ يوم 15 يوليو الجاري، وتستمر حتى 25 يوليو، حيث تُعقد الامتحانات إلكترونيا في مقرر الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفق المواصفات الفنية للامتحان.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في القاهرة 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في القاهرة 2023، كما يلي.

- يوم السبت 15 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف، وامتحان الفيزياء من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف لمدة ساعة ونصف، وامتحان الفلسفة والمنطق من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ونصف ولمدة ساعتين.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في القاهرة 2023

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا ولمدة ساعتين ونصف الساعة، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، ولمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين، وامتحان الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ولمدة 3 ساعات.

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين.