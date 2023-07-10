وزارة العمل: 11 مليونا و770 ألف جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة في عام 2022

سلّم حسن شحاتة وزير العمل، شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ6 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية المستمر للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثيقة تأمين لحالات العجز الجزئي

كما سلم الوزير شيكات أخرى لـ4 حالات إصابات، وذلك من محافظات: القاهرة ومطروح وقنا والسويس بإجمالي مبلغ مليون و295 ألفا وو286 جنيها، يستفيد منها 19 من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، فإن إجمالي التعويضات خلال عام 2022 فقط، بلغ نحو 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها استفاد منها من العمالة غير المنتظمة 129 حالة.

التعويضات لـ 6 حالات وفاة

وأشارت الوزارة، إلى أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم : مينا عاطف سمير عبده، ومحمد السيد محمود الحلو، وسمير كامل زاخر ايوب، وعماد احمد توفيق عزب، وكاظم ناصر جابر محمد، وسنيوس لويس خليل ناروز، فضلا عن 4 حالات إصابات لعمال وهم: محمد عبد الرؤوف محمد محمود، ومحمد علاء الدين قبيصي، ومنتصر كحول زكى عبد الباقى، وهويدا شحاتة محمود أحمد.