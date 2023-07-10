أسعار المانجو اليوم في أسواق الإسماعيلية.. 45 جنيها للسكري درجة أولى

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين ظهور أنواع جديدة من المانجو في الأسواق، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد خلال الأيام القليلة الماضية في معظم المزارع.

وقال أحمد شجيع أحد مزارعي المانجو في منطقة عين غصين التابعة لمركز الإسماعيلية، إن سعر السكري الأخضر إسمعلاوي درجة أولى سجل 50 جنيها للكيلو، فيما سجل السكري الأبيض إسمعلاوي درجة أولى 45 جنيهًا، و50 جنيها للصديقة إسمعلاوي درجة أولى، وسجل صنف النعومي إسمعلاوي درجة أولى 45 جنيهًا.

وأضاف «شجيع» في تصريحات لـ«الوطن»، أن صنف التومي إسمعلاوي درجة أولى سجل 45 جنيه للكيلو فيما سجل عويس بشاير إسمعلاوي 105 جنيه للكيلو لانخفاض كميات المانجو الموجودة منه مشيراً إلى أن فص العويس لم يظهر في الأسواق حتى الآن.

إقبال على سوق المانجو في الإسماعيلية

وشهد سوق المانجو في مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا من التجار خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع بدء وصول محصول البشاير خلال الاسبوع الماضي.

وقال أحمد عبدالرازق أحد التجار في سوق مدينة المستقبل انه خلال 10 أيام ستزيد الكميات الموجودة في الأسواق بشكل كبير وهو ماسيترتب عليه انخفاض أسعار المانجو بشكل كبير عن الأسعار الحالية.

وأضاف أنه من المتوقع وصول سعر كيلو السكري الممتاز إلى 30 جنيهًا للكيلو بحد أقصى للدرجة الأولى وانخفاض أسعار الزبدة والجولك إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد ووصول سعر العويسي إلى 50 جنيهًا تقريباً.