محافظ الإسماعيلية: هدف إقامة مهرجان المانجو جذب الاستثمارات

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تتميز بالتنوع في المحاصيل الزراعية ذات المنتجات عالية الجودة، لافتًا إلى أنه منذ توليه مسؤولية المحافظة وفكر في التسويق للمحاصيل وفتح أسواق داخلية وخارجية ومنها ما يعرف بـ«مهرجان المانجو».

وقال بشارة: «محصول المانجو تحديداً من المحاصيل المميزة جداً على مستوى الجمهورية وهدف رئيس من المهرجان هذا العام فتح أسواق جديدة، والعمل على جذب رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي».

بشارة: المهرجان يساعد في تنشيط السياحة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنشيط السياحة أحد أهداف مهرجان المانجو بالعمل على شقين الأول للسياحية الداخلية بدعوة المحافظات المجاورة للاستمتاع معنا باليوم، وجذب وفود سياحية من دول أخرى والمساهمة في رسم البهجة والفرحة لأهالي الإسماعيلية.

وقال بشارة: «لدينا بعض الدراسات مع مديرية الزراعة والغرفة التجارية للوقوف علي الأهداف التي تم تحقيقها علي مدار الأعوام الماضية والتأكد مما تم تحقيقه من ايجابيات وتلافي أي سلبيات».

وأكد بشارة أهل الإسماعيلية شغوفين بالحدائق والمتنزهات قائلاً: «حاولت أشتغل على مدار الفترة الماضية لزيادة الحدائق وتحويل أماكن كانت تسبب مشاكل للأهالي إلى حدائق على أعلى جودة ونطالب الأهالي بالحفاظ عليها لتستمر برونقها وجمالها للأطفال في السنوات المقبلة».