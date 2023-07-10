دار الأوبرا تُعيد إطلاق المهرجان الصيفي.. يضم 20 فعالية فنية

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر إطلاق فعاليات المهرجان الصيفي خلال شهر يوليو والذي يشهد 20 حفلا على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية، بتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال رئيس الأوبرا في بيان، إن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة، مشيرا إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحي أحمد منيب، المطربة مي كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته.

احتفالية بالسنة الهجرية الجديدة على المسرح الكبير بالأوبرا

وتابع: «تقام على المسرح الكبير احتفالية دار الأوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الإنشاد الديني، وحفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو».

وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لكورال وأوركسترا بوليفيا بالإضافة إلى ليلتين لعرض «لحظة»، لفرقة الرقص المسرحي الحديث وليلتين لعرض «النداهة»، لفرقة فرسان الشرق.

وأضاف أن مركز تنمية المواهب يقدم حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية، لافتا أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، هذا الى جانب أربعة حفلات بالمسرح الروماني بالإسكندرية لكل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، ومدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها وحفل بمسرح أوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

رئيس دار الأوبرا: نستعد للدورة الـ31 من مهرجان القلعة

وأكد رئيس الأوبرا أنه جاري حاليا الاستعداد لعقد فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذي يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا وأحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، لافتا إلى أن هذه الدورة تقام على مدار 15 يوم متصلة في الفترة من 17 حتى 31 أغسطس وتضم أكثر من 30 حفلا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية.