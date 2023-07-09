مدحت صالح يبرز تغطية «الوطن» لحفل الأساتذة في دار الأوبرا

أبرز المطرب مدحت صالح، عدد جريدة «الوطن»، اليوم الأحد، عبر ستوري صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»، مشيدًا بتغطية حفل الأساتذة الذي أقيم أول أمس الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقلته قناة الحياة في بث مباشر.

أغاني مدحت صالح في الحفل

وقدم مدحت صالح خلال الحفل، عددًا كبيرًا من الأغاني لكبار الملحنين ومن بينها: «قولوله الحقيقة، يا جميل يالي هنا، يا واحشني رد عليا، أول مرة تحب، مقادير، تمللي في قلبي، شط إسكندرية، يا هلي يا هلي، مش كفاية، فوق الشوك، حمال الآسية، 3 سلامات، صافيني مرة، شفت بعيني، أسمر يا أسمراني، مصر التي في خاطري».

إشادات الفنانين بحفل الأساتذة

وأشاد عدد كبير من النقاد والفنانين بالحفل، ومن بينهم حسني صالح، وتامر عبدالمنعم، ونشوى مصطفى، وجاسمين طه زكي، وعلا الشافعي، وجميعهم أشادوا بتنظيم الشركة المتحدة للحدث والنقل المتميز لشاشة قناة الحياة.