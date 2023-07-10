فيلم «مستر إكس» يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أفلام العيد بـ18 مليون جنيه

حقق فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات كبيرة في شباك تذاكر السينما، واحتل المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم مستر إكس حقق أمس 515 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس، منذ طرحه بدور العرض 18 مليون جنيه.

قصة فيلم «مستر إكس»

تدور قصة فيلم مستر إكس حول شخصية أحمد فهمي الذي يتعرض للتنمر من حبيبته السابقة في المدرسة بسبب شكله، ويقرر أن يتمرد على كل شيء من خلال جمعية يقرر فيها أن يساعد الرجال على التطليق من زوجاتهم.

اعتمد فيلم مستر إكس طوال أحداث الفيلم على عدد من ضيوف الشرف، منهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني ومي عمر وإلهام شاهين.

الفيلم قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، والعمل من بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمد أنور. .