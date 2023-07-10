تفاصيل لقاء بوتين وقائد «فاجنر» في الكرملين بعد أحدث 24 يونيو الماضي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الكرملين، أعلن اليوم، أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقي يفجيني بريجوجين، قائد فاجنر، وعددًا من عناصر المجموعة، في 29 يونيو الماضي، لمدة 3 ساعات.

وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الاجتماع عُقد في الكرملين، يوم 29 يونيو الماضي واستمر قرابة الثلاث ساعات، ودعا بوتين 35 شخصًا إليه، بمن فيهم مؤسس فاجنر «يفجيني بريجوجين»، وتم بحث أحداث 24 يونيو، مشيرًا إلى أن قيادات فاجنر شرحوا لبوتين روايتهم حول أحداث التمرد وأكدوا تأييدهم للقيادة الروسية.

وأوضح أن بوتين استمع إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاجنر (بخصوص أحداث 24 يونيو)، وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف وخيارات العمل في المجال العسكري.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: «أكد قادة فاجنر أنهم من أشد المؤيدين لرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما قالوا إنهم على استعداد كامل لمواصلة القتال من أجل الوطن».