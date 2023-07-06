رئيس بيلاروسيا: عودة قائد مجموعة فاجنر الروسية إلى موسكو

قال رئيس دولة بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة فاجنر الروسية المرتزقة الروسي يفجيني بريجوزين عاد إلى روسيا، على الرغم من اتفاق السلام مع الكرملين الذي وافق بموجبه على الانتقال إلى بيلاروسيا واسقاط التهم الجنائية.

عودة مجموعة فاجنر الروسية إلى موسكو

وبحسب تصريحات الرئيس البيلاروسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، فإن قائد مجموعة فاجنر الروسية وفق اتفاق السلام كان من المفترض أن يتواجد في بطرسبرج، ولكنه ليس على أرض بلاده منذ صباح اليوم، وربما يكون عاد إلى موسكو، وفق تقرير نشر بصحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف لوكاشينكو أن مجموعة فاجنر تمركزت معسكراتهم في شرق أوكرانيا، وأن عرضه لاستضافتهم في بيلاروسيا لا يزال قائما

مسيرة من أجل العدالة

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن مجموعة فاجنر والتي ظهر اسمها بقوة خلال الفترة الماضية، ظهرت مطلع أبريل الماضي، عندما أعلن قائد المجموعة يفجيني بريجوزين، انشقاقه عن الجيش الروسي، وبدأ فيما أسماه «مسيرة من أجل العدالة» والتي سيطرت على مدينة روستوف أون دون الروسية في غضون ساعات، والتي نتج مخاوف من حدوث حرب أهلية الأمر الذي أدى إلى التفاوض، توسط فيها الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، تخلوا عن التمرد مقابل ممر آمن إلى المنفى في بيلاروسيا، حيث تم إسقاط التهم الجنائية ضد بريجوزين الأسبوع الماضي كجزء من الاتفاقية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه يعتزم مناقشة مستقبل فاجنر خلال اجتماع قادم مع بوتين.