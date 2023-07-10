تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السكة الحديد
كتب:
كريم روماني
02:42 م | الإثنين 10 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحري، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساء بدلًا من الساعة 7:00 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساء بدلًا من الساعة 6:55 مساء.
تعديل مواعيد القطارات
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلًا من الساعة 10:15 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلًا من الساعة 10:25 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلًا من الساعة 4:10 مساء، ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام (3021 – 32 – 942).