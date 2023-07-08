«السكة الحديد» تعلن انتهاء تشغيل عدد من القطارات الإضافية

ينتهي اليوم السبت، تشغيل القطارات الإضافية، التي أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأ تشغيلها اعتباراً من يوم 22 يونيو الماضي، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى، موضحة أنَّ هذه القطارات ساعدت بشكل كبير في تيسير نقل المواطنين إلى المحافظات المختلفة خاصة الوجه القبلي.

تفاصيل القطارات الإضافية

وفق تقرير لهيئة السكك الحديدية، فإنّ القطارات التي ينتهي تشغيلها اليوم، قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة» من نوعية ثالثة مكيفة، وقطار رقم 22022 «القاهرة – أسوان» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي، وقطار رقم 2203 «أسوان – القاهرة» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي أيضاً.

أيضاً سيتمّ انتهاء تشغيل قطار رقم 2205 «أسوان – القاهرة» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي، وانتهاء تشغيل رقم 2041 «الأقصر – القاهرة» من نوعية التالجو، وقطار رقم 1941 «أسوان – القاهرة» من نوعية الـ«VIP».

تطوير ورش السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكّدت هيئة السكك الحديدية، أنَّه تمّ التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة «جنرال إليكتريك» في ورش التبين ومهمشة وشركة «تالجو» في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع «ترانسماش هولدنج».