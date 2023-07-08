رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«السكة الحديد» تعلن انتهاء تشغيل عدد من القطارات الإضافية

كتب:

كريم روماني
08:56 ص | السبت 08 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

ينتهي اليوم السبت، تشغيل القطارات الإضافية، التي أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأ تشغيلها اعتباراً من يوم 22 يونيو الماضي، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى، موضحة أنَّ هذه القطارات ساعدت بشكل كبير في تيسير نقل المواطنين إلى المحافظات المختلفة خاصة الوجه القبلي.

تفاصيل القطارات الإضافية 

وفق تقرير لهيئة السكك الحديدية، فإنّ القطارات التي ينتهي تشغيلها اليوم، قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة» من نوعية ثالثة مكيفة، وقطار رقم 22022 «القاهرة – أسوان» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي، وقطار رقم 2203 «أسوان – القاهرة» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي أيضاً.

أيضاً سيتمّ انتهاء تشغيل قطار رقم 2205 «أسوان – القاهرة» من نوعية تهوية ديناميكية، والذي بدأ تشغيله يوم 23 يونيو الماضي، وانتهاء تشغيل رقم 2041 «الأقصر – القاهرة» من نوعية التالجو، وقطار رقم 1941 «أسوان – القاهرة» من نوعية الـ«VIP».

تطوير ورش السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكّدت هيئة السكك الحديدية، أنَّه تمّ التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة «جنرال إليكتريك» في ورش التبين ومهمشة وشركة «تالجو» في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع «ترانسماش هولدنج».

اقرأ المزيد:

«السكة الحديد» تعلن تشغيل ثالث قطارات تالجو على خط «القاهرة- الإسكندرية»

التصريح بدفن عامل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في قليوب

خدمات مجانية من السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم.. أبرزها عربات الجولف

السكة الحديد الصينية تنهي اختبار قطار جديد صديق للبيئة: الأسرع في العالم

«السكة الحديد» تنشر خطوات تطوير المنظومة بعد ثورة 30 يونيو
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.