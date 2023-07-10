جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف لنقل بالثانوية في سوهاج 2023، يشغل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لمعرفة موعد بداية الامتحانات.

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جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف لنقل بالثانوية في سوهاج 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثانى للنقل الثانوى فى سوهاج 2023، للمدارس العامة واللغات والمدارس العسكرية والرياضية، كما أعلنت الضوابط الخاصة بالطلاب والمشاركين بالامتحانات.

ويشمل جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف لنقل بالثانوية في سوهاج 2023 المواد الفرعية والمواد الرئيسية والمدة الزمنية للامتحانات.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف لنقل بالثانوية في سوهاج 2023 كالتالي:

للصف الأول الثانوي كالتالي:

- يوم السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 16 يوليو: امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، ومادة الحاسب الألي لمدة ساعة واحدة.

- يوم الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف أيضًا.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التاريخ لمدة ساعة ونصف، ثم التكنولوجيا سواء للزراعي أو الصناعي أو الاقتصاد المنزلي لمدة ساعة واحدة.

- يوم السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف، ومادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية العسكرية للمدارس العسكرية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية لمدة ساعة واحدة.

- يوم الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف.

وجاء جدول امتحانات الدور الثانى للصف الثاني الثانوى فى سوهاج 2023 كالتالي:

وفي نفس السياق وضعت مديرية التربية والتعليم عدة ضوابط لإجراء الامتحانات، وهي:

- إجراء الامتحانات في لجان مؤمنة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للامتحانات.

- إعداد نموذجي امتحانات لكل مادة بواسطة موجهين المادة، حيث يُعد أحدهما على منهج الفصل الدراسي الثاني فقط للطلاب الذين لهم دورًا ثانيًا عقب رسوبهم بامتحانات الدور الأول، والآخر على منهج العام الدراسي كاملًا للطلاب المتخلفين عن الحضور بامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي.