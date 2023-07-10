بالملابس السوداء.. مصطفى قمر يتقدم جنازة عمته في الإسكندرية (صور)

تقدم الفنان مصطفى قمر، جنازة عمته منذ قليل بمسجد العمري بعد صلاة الظهر، حيث ارتدى ملابس سوداء وظهر متأثرا بفقدانها وسط حضور كبير جاءوا لتقديم العزاء للفنان ابن الإسكندرية.

وصلى المواطنون على الراحلة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر وتم تشييع جثمانها بمقابر الأسرة بالعمود بالإسكندرية.

مصطفى قمر: وفاة أمي الثانية

ووصف مصطفى قمر، الراحلة بأنها «أمه الثانية» حيث دون عبر حسابه بموقع «انستجرام»: «البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمي الثانية عواطف محمد حسن قمر.. ربنا يجعل مأواها الجنة.. ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة».

عزاء عمة مصطفى قمر

وشهد مسجد العمري وسط الإسكندرية حضور كبير من المشيعين، فيما تلقى مصطفى قمر واجب العزاء عقب الدفن فيما سيتحدد موعد العزاء ليلا لاحقا.

تفاصيل وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

ويُذكر أن علي رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، أعلن وفاة عمة الأخير، اليوم الإثنين 10 يوليو 2023، حيث كشف عن موعد ومكان تشييع الجنازة.

وكتب مدير أعمال مصطفى قمر، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «البقاء لله توفيت إلى رحمة الله عمة الفنان مصطفى قمر.. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مأواها الجنة آمين».