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عاجل.. تطورات إصابة إمام عاشور قبل انضمامه للأهلي

كتب:

أحمد خالد
02:49 م | الإثنين 10 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

حسمت إدارة النادي الأهلي، تعاقدها بشكل رسمي مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي حاليًا والزمالك سابقًا، لمدة 4 سنوات مقبلة، ومن المقرر انضمامه للتدريبات الجماعية، بعد الإعلان عن الصفقة بداية الأسبوع المقبل.

ورد مصدر داخل النادي الأهلي، على حقيقة استمرار شكوى إمام عاشور من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الخلفية، وموقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية للأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن إمام عاشور تخلص من إصابته بشكل نهائي، لكنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية، خاصة أنه تغيب عن تدريبات ميتلاند منذ شهر أبريل الماضي بسبب إصابته.

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