سبب اختلاف السرعات على الطرق السريعة.. خبير مروي يوضح

طالب اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، وخصوصًا على الطرق السريعة سواء كانت صحراوية أو زراعية، أو مطلة على المسطحات المائية، مشيرًا إلى أنَّ السرعة تختلف من طريق إلى آخر نتيجة عوامل متعددة، أبرزها طول الطريق نفسه وعدد حاراته وأحجام السيارات التي تسير عليه ونوعية السيارات المختلف أنواعها، وتختلف السرعة على هذه الطرق، موضحًا أنَّ «كل طريق تختلف السرعات عليه حسب وجوده في وسط أراضي زراعية أو سكان أو صحراء أو منشأة هامة وحيوية أو منشأة سياحية أو مناطق صناعية».

السرعات المقررة للمركبات على الطرق الصحراوية

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري خلال حديثه لـ«الوطن» أن السرعات على الطرق الصحراوية «القاهرة- الإسكندرية، والقاهرة- السويس، والقاهرة - الإسماعيلية بورسعيد، والإسكندرية - مطروح السلوم، والقاهرة - الفيوم، والقاهرة- بلبيس، ووادي النطرون - العلمين»، فإنَّ المركبات القاطرة للمقطورات السرعة المقررة لها 70 كيلومترًا/ الساعة - مركبات النقل 80 كيلومترًا/ الساعة ـ مركبات نقل الركاب 90 كيلومترًا/ الساعة ـ المركبات الملاكي 100 كيلومتر/ الساعة)، والسرعة المقررة على طريق «القطامية - العين السخنة» للمركبات القاطرة للمقطورات 70 كيلومترًا/ الساعة، ومركبات النقل تكون السرعة المقررة لها 80 كيلومترًا/ الساعة، والأتوبيس والدراجات النارية 100 كيلومتر/ الساعة، والسيارات الملاكي والأجرة السرعة 120 كيلومترًا/ الساعة).

السرعة على طريق «القاهرة – السويس الصحراوي»

كما أضاف اللواء أحمد هشام أنَّ السرعة على طريق «القاهرة – السويس الصحراوي» لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية 100 كيلومتر/ ساعة (الملاكي 120 كيلومترًا/ الساعة، وعلى طريق الخدمة 60 كيلومترًا/ الساعة)، وطريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» في المسافة من الكيلو 33 إلى الكليو 94 (مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية 100 كيلومتر/ ساعة، والمركبات الملاكي 120 كيلومترًا/ الساعة، وطريق الخدمة 60 كيلومترًا/ الساعة).