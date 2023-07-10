لقائدي السيارات.. إرشادات مهمة قبل السفر في الأجواء الحارة على الطرق السريعة

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد الإحساس من ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي، لذا ينصح بعدم ملئ خزان وقود السيارة على آخره، إذ تمثل خطورة كبيرة حال السير على الطرق السريعة الصحراوية.

نصائح لقائدي السيارات عند التوجه إلى المدن الساحلية

ونصح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، قائدي السيارات عند التوجه إلى المدن الساحلية والسير على الطرق الصحراوية، لقضاء إجازة الصيف، بالتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، وأبرزها السوائل (زيت المحرك- ماء الردتير- زيوت الفرامل)، وأيضا الإطارات.

كما نصح بخفض السرعة خلال السير على الطريق، لمنع ارتفاع درجة الحرار بالسيارة، مع الالتزام بالحالة المرورية ومضاعفة تباعد المسافات بين السيارات وتجنب الوقوف المفاجئ.

وأشار إلى ضرورة التأكد من أنوار السيارة الأمامية والمنخفضة والجانبية وآلة التنبيه، وخصوصا خلال السير ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، ووجود مستلزمات السيارة مثل مثلث العاكس الضوئي وحقيبة الإسعاف وطفاية الحريق، ويجب أن تكون في متناول يد قائد السيارة، يستخدمها في حالة أي حدوث طارئ.