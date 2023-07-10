فريق طلابي من «هندسة المنوفية» يشارك في مسابقة «Formula Student» بإنجلترا

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فريق طلاب كلية الهندسة «Menofia Racing Team» بجامعة المنوفية، وذلك قبل مشاركته في مسابقة «Formula Student» المقامة في إنجلترا، لتمثيل مصر في المسابقة بمشاركة 100 جامعة بمختلف دول العالم.

مشاركة طلاب كلية الهندسة في محفل عالمي

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته واعتزازه بمشاركة طلاب كلية الهندسة بتلك المسابقة العالمية كونهم نماذج مشرفة لشباب المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل للفريق وجامعة المنوفية وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق طموحاتهم والحصول علي مراكز متقدمة والوصول للمراحل النهائية، ومشيداً بأبناء وشباب المحافظة بتمثيل المنوفية دولياً في كل المسابقات وفي شتى المجالات.

فريق جامعة المنوفية المشارك في مسابقة دولية بانجلترا

يذكر أن فريق جامعة المنوفية يقدم إسهامات متميزة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وشارك عدة مرات بالمسابقة «Formula Student»، وحصل على المركز السابع على مستوى العالم في 2016، كما شارك في مسابقة «Ever Egypt»، وحصل خلال العام الماضي على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر.

كما حصل الفريق على المركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظة لعام 2022، ويسعى الفريق للحصول على مركز متميز بالمسابقة العالمية.