تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر الأصول المملوكة للدولة في المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليم الاثنين، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس بدر عبد السيد مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون المعلوماتية، وعدد من قيادات الأجهزة المعنية.

حصر أصول الدولة لتحقيق أكبر استفادة

وناقش المحافظ المراحل التفصيلية لآلية عمل المنظومة والتكليفات الصادرة في هذا الشأن، لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة، مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية تقديم كل أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، معربا عن أمنياته فى أن تكون المنوفية من المحافظات الرائدة فى هذا الشأن.

لقاء دوري لمتابعة حصر أصول الدولة

وأضاف المحافظ، أنه سيتم عقد لقاء دورى كل أسبوعين برؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات أملاك الدولة بالمنوفية، لمتابعة آلية العمل بالمنظومة ونسب التنفيذ بها، مشيرا إلى أن المنظومة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وماتضمنته من التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.