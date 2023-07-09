نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023.. متى يكون متاحا؟

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023، والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، والمقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع الحالي يوم 13 يوليو 2023، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023، يتم مراجعته من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة علم النفس والاجتماع يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نموذج إجابة امتحان علم النفس الثانوية العامة 2023، أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي كما يلي.

- تسجيل بيانات الطلاب على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

- الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

- التأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

- التأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

- توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.