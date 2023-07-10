وكيل «تضامن سوهاج» يستقبل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة اليوم

استقبل رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

عودة الحجاج في رحلتين

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الحجاج العائدين من أبناء سوهاج، وعددهم 228 حاجا عادوا من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، ووصل الفوج الأول إلى سوهاج الساعة 12:30 صباح اليوم.

جميع الحجاج بحالة جيدة

وأضاف أن الفوج الثاني وصل الساعة 6 صباحا، وجميع الحجاج بحالة جيدة، وتقدموا بخالص الشكر لمحافظ سوهاج ووزارة التضامن الاجتماعي على الدعم والمتابعة المستمرة لأحوالهم طوال رحلة الحج.

وأوضح وكيل تضامن سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تقديم كافة التسهيلات للحجاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومدرية والصحة والجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج، مع حصولهم على التطعيمات اللازمة قبل سفرهم.