تسيير 25 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى مصر

شهد الجسر الجوي الذي تسيره مصر للطيران، اليوم، أعلى معدلات التشغيل ليصل إلى 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات «جدة / القاهرة»، و12 رحلة «المدينة/ القاهرة»، و2 رحلة «جدة / الأقصر»، و2 رحلة «جدة / باماكو»، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية.

وتسير الشركة رحلات لإعادة حجاج وزارة التضامن وقرعة سوهاج وقنا والمنيا وتضامن البحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعلية والقليوبية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم والشرقية ومرسى مطروح والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وكان الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلات السفر والوصول بجميع المطارات المصرية.