رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تسيير 25 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى مصر

كتب:

أيمن حمزة
12:10 م | الخميس 06 يوليو 2023
قيادات مصر للطيران تشدد على تقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام

قيادات مصر للطيران تشدد على تقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام

شهد الجسر الجوي الذي تسيره مصر للطيران، اليوم، أعلى معدلات التشغيل ليصل إلى 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات «جدة / القاهرة»، و12 رحلة «المدينة/ القاهرة»، و2 رحلة «جدة / الأقصر»، و2 رحلة «جدة / باماكو»، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية.

وتسير الشركة رحلات لإعادة حجاج وزارة التضامن وقرعة سوهاج وقنا والمنيا وتضامن البحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعلية والقليوبية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم والشرقية ومرسى مطروح والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وكان الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلات السفر والوصول بجميع المطارات المصرية.

اقرأ المزيد:

«الغردقة» يتصدر المطارات المصرية في عدد المسافرين خلال مايو 2023

تقرير دولي: المطارات المصرية استقبلت 38 مليون مسافر خلال 2022

الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: المطارات المصرية تشهد طفرة إنشائية

المطارات المصرية تتزين لاحتفالات رأس السنة بشجر الكريسماس وبابا نويل

المطارات المصرية تشدد من إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

المطارات المصرية تستقبل 20 ألف مسافر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

وزير الطيران: تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المطارات المصرية

المطارات المصرية تستقبل 2915 مصريا عائدين من الكويت اليوم

المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة قادمة من الكويت اليوم

المطارات المصرية تستقبل 1225 مصريا عائدين من الكويت

«مصر للطيران» تسير 18 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام اليوم

«مصر للطيران» تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

«مصر للطيران» تدشن جسرا جويا من 176 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام

«نسك» يضيف جدول تفويج الجمرات لحجاج بيت الله الحرام

لرمي جمرة «العقبة الكبرى».. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر «منى» غدا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.