ما صلاة الأوابين وكيف تؤدى؟.. تغفر ذنوبك وتفتح لك أبواب الجنة

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان نصه: «ما صلاة الأوابين؟ وكيف تصلى؟ وكم عدد ركعاتها؟».

وقالت الإفتاء، إن الصلاة أصلها «الدعاء»، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 103] أي ادعُ لهم، مؤكدا أنه صلاة الأوابين هي صلاة نافلة، وتؤدى مثل باقي الصلوات، وتكون أكثرها عشرون ركعة وأقلها ركعتين.

حكم صلاة الأوابين

أضافت الإفتاء، أن فقهاء الشافعية أكدوا أن هذه الصلاة، تُطلق على صلاة الضحى، وعلى النفل الذي يصليه الإنسان بعد المغرب إلى العشاء، بالإضافة إلى أنها تسمى بصلاة الغفلة، لأن الكثيرين يغفلون عنها، لما جاء في «الإقناع» للعلامة الشربيني مع «حاشية البجيرمي» (1/ 427، ط. دار الفكر)، و«حاشية الجمل على شرح المنهج» (1/ 478، ط. دار الفكر).

صلاة الأوابين

وتابعت أنه سمي النفل، الذي بعد المغرب بصلاة الأوابين، وذلك لأن فاعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب على ما فعله خلال نهاره، لما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» أخرجه مسلم..

كما استدلت الإفتاء، بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه، وفي رواية: «وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين».. رواه أحمد.