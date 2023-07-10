السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار بالحشيش

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

مصادرة السلاح الناري

كما قضت المحكمة أيضًا بمصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته «فرد خرطوش».

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «فتحي. ت، عاطل»، بأنّه في مارس 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإن المتهم أحرز وحاز كمية من المواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أبو النمرس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.