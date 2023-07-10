إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه التوأم في كفر الشيخ إلى المفتي

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار أحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي أبو زيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبو طالب، بإحالة أوراق «م. ف»، 31 عاما، والمتهم بقتل شقيقه التوأم في عزبة الأخماس التابعة لقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، إلى المفتي، وذلك في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ.

المتهم هدد شقيقه

وكانت هيئة جنايات كفر الشيخ استمعت للشهود، حيث جاء في أقوال زوجة المجني عليه، أن المتهم أقدم على تهديد شقيقه وتوعده بالقتل قبل ارتكاب الواقعة، قائلة: «هدده وقاله هقتلك وهيتّم عيالك، وأخد حبة غلة وأموت نفسي».

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 24 سبتمبر من العام المنقضي، عندما أقدم المتهم على إنهاء حياة شقيقه التوأم، جراء خلافات بينهما، حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقه أودت بحياته عقب وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من خلال قرار إحضار المتهم أمام محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم تعمد قتل شقيقه التوأم مع سبق الإصرار، وأعد لذلك سلاحا أبيضا «سكين»، وتوجه إلى مكان تواجده في منزله ونفذ جريمته.