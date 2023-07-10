«صحة سوهاج»: تقديم خدمات طبية مجانية لـ8 آلاف مواطن ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 8 آلاف في 4 مراكز، وهي طما والمنشأة وسوهاج والمراغة، وذلك في قرى أم دومة وتل الزوكي والشهداء والخانسة غرب ونجع الدير والقراقرة وبهتا وعرابة أبو عزيز، من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجا خلال الشهر الجاري.

8 تخصصات طبية في القوافل

وقال «النجار» إن القوافل الطبية تضم كل التخصصات «الباطنة - الأطفال - عظام - جراحة - الرمد - الأسنان - الجلدية - نساء وولادة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها كل الأدوية.

الخدمات الطبية مجانية

كما قالت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وجميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء القوافل.

وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر.