«صحة سوهاج»: حصول وحدة «pcr» بمستشفى أخميم المركزي على شهادة اعتماد الجودة

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حصول وحدة pcr بمستشفى أخميم المركزي على شهادة الاعتماد والكفاءة الفنية للبرنامج العالمي لضبط الجودة covid eqas.

خدمات تحاليل فحص الحمض النووي

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه يتم تقديم خدمات تحاليل فحص الحمض النووي لفيروس كورونا لحالات الاشتباه والإصابة بمختلف مستشفيات المحافظة، وكذلك فحص الفيروس للمسافرين واستخراج الشهادات الصحية لهم.

تكريم الكوادر الطبية والفنية التي تعمل بها

وجه الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة صحة سوهاج، بتكريم الكوادر الطبية والفنية التي تعمل بها متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح الدائم.