حزن بعد وفاة طبيب امتياز بجامعة جنوب الوادي بأزمة قلبية.. «لسة متخرج من شهر»

توفي علي نصحي عبدالعزيز عبدالرحيم، طبيب بشري، خريج كلية طب جامعة جنوب الوادي، إثر إصابته بأزمة قلبية توفي على إثرها، وذلك بعد شهر من تخرجه ضمن الدفعة التاسعة، الأمر الذي أصاب زملاءه وأصدقاءه وأحبابه وأسرته في محافظة سوهاج بالحزن الشديد.

حزن في سوهاج لوفاة طبيب امتياز

وسادت حالة من الحزن منطقة الديابات في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حزنا على وفاة طبيب امتياز بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، وذلك بعد شهر من حفل تخرجه مع زملائه في أول مارس الماضي.

وقال أحمد محمود، طبيب، وزميل الطبيب المتوفى في الدفعة التاسعة، إن طلاب كلية الطب في جامعة جنوب الوادي بقنا في حالة صدمة وحزن على وفاة الدكتور علي نصحي، موضحا أن خبر وفاته صدمه، لافتا إلى أنهم ذهبوا إلى سوهاج قدمنا واجب العزاء.

وأكد أن سبب وفاة صديقه أزمة قلبية مفاجأة دخل على إثرها للمستشفى، وتوفي في الحال.

اتحاد طلاب كلية طب جامعة جنوب الوادي

ونعى اتحاد طلاب كلية طب جامعة جنوب الوادي زميلهم المتوفي إثر أزمة قلبية، في بيان رسمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. زميلنا علي نصحي، ضمن الدفعة التاسعة توفاه الله اليوم، حيث تم تخرجه من كلية الطب الشهر الماضي».

وتابع: «هذه هي الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا.. فاللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد».