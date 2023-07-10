عاجل.. آخر تطورات صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات شفوية، خلال الساعات الأخيرة الماضية، من أجل استطلاع رغبته حول الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وقال مصدر مقرب من مصطفى فتحي، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات شفوية مع اللاعب لضمه في الميركاتو الجاري، بعدما تراجع بيراميدز عن تفعيل بند الشراء من نادي التعاون السعودي.

وأضاف أن مصطفى فتحي يرحب بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، خاصة في ظل ترحيب نادي التعاون بالاستغناء عن خدمات اللاعب لأي ناد، بمقابل مادي مجزي.

هل تقدم الأهلي بعرض رسمي لنادي التعاون السعودي؟

وشدد المصدر على أن الأهلي لم يتقدم بأية عروض رسمية حتى الوقت الجاري، من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، لحين حسم استطلاع رأي كولر، قبل إرسال عرض رسمي.

وأوضح: «وكيل مصطفى فتحي هو وكيل إمام عاشور، الذي اقترب الأهلي من الحصول على توقيعه، وهو ما يسهل عملية المفاوضات لضم اللاعب».

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