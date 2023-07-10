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عاجل.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي ويكشف موقف مصطفى فتحي مع بيراميدز

كتب:

محمد عزالدين
06:18 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
محمد الشناوي

محمد الشناوي

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على زف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي، بخصوص حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «الشناوي أغلق ملف الاحتراف تماما، والحارس باق في النادي الأهلي».

وأضاف «شوبير»: «محمد الشناوي طوى صفحة الاحتراف تماما، وأغلق ملف الرحيل عن النادي الأهلي برمته، والحارس سعيد للغاية بالتواجد مع النادي الأهلي».

موقف مصطفى فتحي من البقاء في بيراميدز

كما كشف مصطفى شوبير موقف مصطفى فتحي من البقاء في بيراميدز، وذلك بعد اقتراب انتهاء اعارته، حيث أوضح قائلا: «التعاون السعودي منفتح للغاية حول بيع مصطفى فتحي وذلك بعد اقتراب انتهاء إعارته في بيراميدز الموسم الجاري».

وأردف: «التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لبيراميدز في نهاية الموسم، لكن إدارة بيراميدز تريد التمهل قبل الدخول في مفاوضات شراء اللاعب من صفوف التعاون، على الرغم من رغبة بيراميدز في ضم اللاعب نهائيا من التعاون».

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