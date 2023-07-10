نشاط فني مكثف للفنانة لطيفة.. حفلة بقرطاج وألبوم مع زياد الرحباني

تستعد الفنانة التونسية لطيفة، للمشاركة في إحياء مهرجان قرطاج الدولي، إذ يقام الحفل يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، وأطلق رواد السوشيال ميديا وجمهور تونس، وصف «سفيرة المرأة التونسية»، كشعار للحفل الذي ينتظره الكثير من الجمهور، لما حققته من نجاحات كبيرة في عالم الفن، وصناعة المزيكا على مدار 40 عاما.

لطيفة تنتهي من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب

كما انتهت لطيفة مؤخرا، من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تسجل باقي أغنيات ألبومها الصيفي، وتطرح أغنيات الألبوم تباعا خلال فترة الصيف.

لطيفة تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد

ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات المقبلة، انتهاءها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وتقول لطيفة في تصريحات سابقة، إنها عادت من لبنان إلى مصر، وتشعر بحالة من البهجة والفرحة، بعد الانتهاء من تسجيل أعمالها الجديدة مع زياد الرحباني، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مفاجآت فنية.

أوضحت لطيفة، أنها تلقت الكثير من المكالمات للإشادة بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إن التهاني وصلتها من كل أرجاء الوطن العربي، قائلة: «استعدت ذكرياتي مع نجاحات حفلات ليالي التليفزيون، لأن الحلقة خرجت بشكل مختلف تماما وحملت قيمة كبيرة»، مؤكدة أنها لأول مره تظهر في برنامج بتلقائية شديدة، مادية سعادتها بالنجاح الذي حققته الحلقة، ووجهت الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل البرنامج، بالإضافة للفرقة الموسيقية التي كانت برفقتها.

وأضافت: «حقيقي هذا الظهور المميز في "معكم منى الشاذلي" يجعلني أفكر كثيرا قبل الموافقة على الظهور في أي برامج أخرى».

وكانت لطيفة، تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة «cbc»، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كل وسائط التواصل الاجتماعي، منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وإنستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.