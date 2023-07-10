القبض على تاجر سلاح بتهمة غسيل 11 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلى تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، لافتًا إلى أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا.