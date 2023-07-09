تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة غسيل 40 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات بدمياط

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة دمياط، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة بعد تكثيف تحرياتهم من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون في دمياط، بتهمة الاتجار في المخدرات، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

40 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

كما تبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهمين قاموا بإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، ومنحها صبغة شرعية، وقدّرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا.

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح المحامي بالنقض محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».