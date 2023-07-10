«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل اختبارات القدرات في كليات فنون جميلة

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعيم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات 2023 لكليات الفنون الحميلة لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنّ شرط النجاح في الاختبارات لتخصص فنون، وعمارة هو 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم الابتكاري» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

مجالات يجب الاطلع عليها قبل أداء الامتحان بقسم فنون

- مبادئ الرسم والتصميم.

- مبادئ اللون.

- مبادئ نظرية اللون.

- أهم المشكلات البيئية المعاصرة.

- أهم الإنجازات الحكومية.

- أهم الإنجازات الرياضية في مصر.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة

- اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة.

- الاختبار المهاري.

- من الاختبار المهني 150 دقيقة، ويبدأ الساعة 10 صباحًا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا.

- يقسم الاختبار المهاري إلى 2 سؤالين «الرسم المعماري - التشكيل والابتكار».

- سؤال الرسم المعماري 60 درجة، موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر من خلال استخدام أقلام الرصاص.

- سؤال التشكيل والابتكار 40 درجة، موضوع واحد يهدف إلى قياس قدر الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية، مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة.

- الأدوات المطلوبة من الطالب لاختبارات فنون.

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- أدوات هندسية.

- ممحاة رصاص «أستيكة»

- سطح مستوٍ من الخشب أو الكارتون مقاس 25 في 30؛ لاستعماله أسفل ورقة الرسم.