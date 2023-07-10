«التعليم العالي» تكشف تفاصيل اختبارات القدرات.. وتحذير من «الموبايل»

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من التعليمات بشأن اختبارات القدرات 2023، وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن، أبرزها في منع الحضور نهائيا بالتلفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح بدخولها إلى قاعات الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد مع التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

اختبارات القدرات 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، وفق تقرير صادر عنه بشأن اختبارات القدرات 2023، أنّه يجب على الطلاب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الاختبارات عن طريق موقع التنسيق، مع التشديد على عدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومنع تصوير الاختبار نهائيا، ويعتبر الطالب غير لائق حال تصويره الاختبار أو نشره بأي من الوسائل.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه حال تخلف الطالب عن موعد اختبارات القدرات 2023 الذي حجزه، يجب عليه الرجوع للكلية لتحديد موعد آخر، والتقدم بعذر تقبله الكلية، ويتم تحديد موعد للطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من مكتب التنسيق.